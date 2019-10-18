鄉民分析韓、蔡差距不大 謝震武打臉：別這麼樂觀好不好？

2019-10-18 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕在綠黨日前公布的罷免高雄市長韓國瑜民調中，雖有51.8%支持罷免，卻有41.5%反對罷韓。對此，有鄉民分析，以這樣的支持度換成選票，雙方大約是10%差距，換算成高雄選票，大約才差20萬票，仍可靠其他縣市選票補回來。對於鄉民的分析，知名主持人謝震武表示，「大家不用這麼樂觀好不好？」

綠黨日前公布的民調中，總統蔡英文以53.6%支持度，遙遙領先韓國瑜的29.6%。不過有網友指出，在民調公布的罷免韓國瑜調查中，支持與反對霸免韓國瑜的差距，僅有10.3%。網友指出，若以此換算成高雄的160萬張選票，韓大概只輸了16萬，即使保守估計成25萬，「靠苗栗南投花東跟新竹差不多打平了」。

媒體將該網友的言論撰為報導，引起熱議後，主持人謝震武在政論節目「新聞面對面」表示「各位大家不用這麼樂觀好不好？」謝震武說，不知道是不是真的可以這樣推斷，不過如果這真得表示雙發差了25萬票，「去年韓市長在高雄市大贏15萬票，一來一回這叫40萬票」。謝震武說，這大概快是2014當年陳菊、楊秋興競選高雄市長那一仗的差距了。

謝震武表示，這也就是說，整個南部回到原來的盤了，「各位，你們大家不要樂觀成這樣，我們大家可不可以現實一點」？

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