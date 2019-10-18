「愛台灣」飽受媒體抹黑 館長：要買下一個新聞台！

2019-10-18 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕成吉思汗健身俱樂部負責人「館長」陳之漢，近日多次表態「愛台灣」，批評舔共藝人；館長也因此飽受持相反立場者批評、攻擊。館長今日在直播時痛批，許多媒體去年把他「當神一樣」在拜，但今年卻被寫的「跟屎一樣」，館長發下豪語，「我未來真的要買一個新聞台，希望各位可以支持館長」。

館長今（18）日晚間在臉書開直播時指出，他遭到國民黨、共產黨聯手修理，失去了龐大的生意，一切都是為了「保護台灣」；沒想到卻仍要遭到酸民批評「拔草測風向」、「靠愛台灣賣東西騙錢」。館長怒嗆，「如果愛台灣可以利用台灣價值賺錢，我希望全台灣的藝人都不要去大陸（中國）」、「周杰倫、吳宗憲通通叫回來愛」！

館長表示，他自己現在「非常委屈」，去年那些媒體，「中時、中天、聯合、ETtoday、東森、TVBS，把我他媽誇得咧，誇得跟神一樣；今年，我跟大便一樣，被他們洗得跟屎一樣」。館長表示，做人要有「國格」，如果這麼愛中國，為何不過去？「分分秒秒，人家等著接受你，你不要留在台灣，真得丟臉」！

館長最後發下豪語，未來一定要成為有錢的人，因為有錢才能幫助台灣。「我現在夢想就是買一個電視台、買下一個新聞台」，不過館長也表示，買一個新聞台需要十幾、二十億，他現在還沒有辦法，不過他說，「我未來一定要買下一個新聞台，希望各位可以支持館長」。

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