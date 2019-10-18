韓國瑜來台南恐遍地烽火？ 謝龍介說話了…

2019-10-18 20:19

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜週六將到台南造勢，台南市議會民進黨團今天召開記者會，預告當天將遍地烽火，要讓韓國瑜的台南之旅處處受阻或處處有「驚喜」。國民黨台南市黨部主委、韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介表示，有意見願意傾聽，但若「侵門踏戶」，刻意製造衝突，大可不必，相信市長黃偉哲也不樂見。

謝龍介今天表示，無論挺韓或反韓，各方建議都可以溝通，有意見也願意傾聽，但若是侵門踏戶，刻意造成意外事件，也非各方樂見，相信市長黃偉哲也不希望見到衝突。

他表示，當天如果若刻意挑釁，造成衝突，大可不必。對於晚會周遭如有人要提出違停檢舉，一切則依法行政，也呼籲參與民眾好好停車，以免受罰。

國民黨議員盧崑福則反批民進黨才是詐騙集團，他說，韓國瑜現在請假參選，民進黨是在煩惱什麼？明天是韓國瑜第一次來台南造勢，卻傳出說要舉布條抗議，這大家都會看在眼裡，台南長期被民進黨執政，民進黨才是詐騙集團，呼籲民眾踴躍參加晚會，出來幫韓國瑜加油，讓全國「換藍一新」。

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