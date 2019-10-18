國民黨推「酬庸撲克牌」諷民進黨 作家反舉「一件事」嗆爆

2019-10-18 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨最近製作了一副撲克牌文宣，批評民進黨「酬庸」。對此，作家朱宥勳指出，民進黨縱有千般缺點，「他們就是能夠吸引這個等級的青年才俊」；他也反問國民黨，別說對人才有沒有吸引力了，即便有人才，國民黨有心要留嗎？「幾年下來，除了徐巧芯，還有什麼40歲以下的大名字」？

朱宥勳今（18）日在臉書PO文表示，遭國民黨列入「酬庸撲克牌」中的總統府發言人丁允恭，曾獲得「時報文學獎」的小說首獎，另外還獲得「聯合報文學獎」散文評審獎，「等於是攻下兩座最高殿堂了」。而丁允恭的得獎作《擺》，更是朱宥勳長年來的小說課教材。朱宥勳也狂讚丁允恭，「若不是投身政治，現在一定是文壇獨當一面的名家」。

朱宥勳指出，並不是好的作家，就是好的政治工作者，「但國民黨要說酬庸什麼的，未免也太可笑了一點」。朱宥勳說，民進黨縱有千般缺點，他們就是能夠吸引這個等級的青年才俊，一代一代地充實。而國民黨先別說對「人才」有沒有吸引力了，就算真有青年人才，「你國民黨有心要留嗎？幾年下來，除了徐巧芯，還有什麼40歲以下的大名字」？

最後，朱宥勳嗆國民黨，「泱泱文盲大黨，看不懂別人『酬』的是怎樣的才華，還以為全世界都跟你們用人一樣低能，也是理所當然之事啦」。

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