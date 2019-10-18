選舉最後階段最重要的事 蔡英文呼籲：消滅假消息

2019-10-18 18:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今天指出，選舉剩不到90天，假消息又回來了！如果大家看到怪消息先別轉傳，可加入她的LINE或蘇院長的LINE查證，蔡英文強調，選舉最後階段最重要的事就是消滅假消息、維持台灣民主品質、讓人民意志完整呈現在選舉上。

總統蔡英文今天由祕書長陳菊、立委賴瑞隆以及民進黨高雄市議員鄭光峰、林宛蓉、陳致中、邱俊憲等人陪同，到前鎮鎮南宮參拜，受到大批鄉親熱情歡迎。

蔡英文首先感謝高雄前鎮鄉親長久支持，在各種選舉都讓民進黨得票率很高，她說，前鎮區還有很多事要做且值得投資，也值得大家一起來改造，並要將先前規劃好的一個一個來實現，中央跟地方配合，每一個建設都做到位。

她進一步提及，高雄產業發展越來越好，未來有很多種很好的發展機會，所以也想跟大家說，希望再給蔡英文4年，再給4年，一定讓台灣很不一樣，一定讓台灣脫胎換骨。

蔡英文說，現在行政團隊有經驗、有效率、有決心與魄力，舉隔絕非洲豬瘟、消滅口蹄疫、芭樂外銷美國等成果，證明執政團隊是有效率、會解決問題的團隊，拜託大家讓有效率、會解決問題的團隊繼續做下去。

她同時及提小港前鎮區立委賴瑞隆能徵善戰，政策方向掌握得很清楚，還能協調各部會解決問題，是很優質的立委，呼籲鄉親支持能夠讓賴瑞隆再一次高票當選。

蔡英文表示，台灣現在有很多外面來的壓力，尤其中國對台灣的文攻武嚇在這段時間很多，很多人看到香港發生的事件，心裡害怕，擔心台灣主權、民主、自由有一天會不見？她認為台灣要守住，就要選一個可以跟大家一起守護台灣的總統。

蔡英文強調，自己有決心跟大家共同守護台灣，並舉國防業自主、國際社會支持等現況，形容台灣現在是站在民主自由最前線，一定要守住台灣才能夠守住民主自由，不只要守護自己的民主自由，也要為世界守住民主自由。

蔡英文鼓勵鄉親這回要踴躍投票，票數多才會有夠大的聲音，告訴世界台灣人的選擇 台灣人的決心，選舉是最好、最重要的機會，用選票告訴世界台灣人的選擇是什麼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法