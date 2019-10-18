台灣外交處境艱難 總統參選人赴美「面試」成慣例

2019-10-18 20:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天證實，美國行無法成行，將改由妻子李佳芬代表訪美、拜會海外僑胞。由於台灣外交處境艱難，美國是協助台灣拓展國際空間的最大助力，因此，總統參選人赴美「面試」，已成台灣政壇慣例。而訪美不僅可以增加雙方互動與互信，也吸引國內媒體報導，對總統參選人來說，兼具內外銷效果，自然不願放過。

前總統陳水扁今年初時曾在臉書表示，要連任總統必須先去華府接受「面試」的想法是「迷信、搞花絮」，並舉例1999年7月他獲民進黨提名參選2000年總統時，沒有去美國，更沒去接受美國政府的「面試」。

不過，在2004總統大選前，陳水扁在2003年10月曾過境美國，還在紐約待了3天2夜，美方對已是總統的陳水扁給予高規格待遇，不僅獲頒人權獎，還公開發表演講。而當時的國民黨總統參選人連戰同樣於當年10月前往紐約、波士頓、洛杉磯等地參訪。

前總統馬英九也曾多次強調，在兩次總統大選前都沒有去過美國，他還進一步解釋，2007年時去過印度、新加坡，就是沒去美國，2006年3月赴美訪問見到美國副國務卿，也是在台北市長兼國民黨主席任內。不過，馬英九爭取連任時，雖未親自赴美，但2011年9月仍派出選戰操盤手、時任台灣加油讚執行長金溥聰赴美進行溝通。

蔡英文總統2012與2016年兩度參選總統，選前都曾赴華府訪問 。儘管2011年9月蔡英文訪美，美方甚至邀請她進入五角大廈，成為首位踏入五角大廈的總統參選人，但在結束華府行程前，英國《金融時報》引述匿名美國政府高層，稱美方對她是否願意並能夠繼續維持兩岸穩定產生懷疑，被認為因此影響蔡英文的選情。

不過，蔡英文2015年6月選前再度訪美，情勢已大不相同，當時蔡強調兩岸「維持現狀」，讓美國相當放心，不僅踏進美國白宮國安會，會晤亞太事務資深官員，也進入國務院，拜訪副國務卿，是有史以來，美方對我總統參選人的最高規格待遇，也為選後的台美關係奠定基礎。

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