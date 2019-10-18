基層反映漁業署預算太少 小英笑回：我要向蘇貞昌「關說」

2019-10-18 18:03

〔記者洪定宏／高雄報導〕總統蔡英文今天下午與高雄漁會團體座談，高雄區漁會理事長謝龍隱反映說，漁業署預算只佔農委會的3％至5％，實在太少；蔡英文半開玩笑回應，她要向行政院長蘇貞昌「關說」，並當場虧代理署長張致盛，指他刻意透過謝龍隱反映。

蔡英文強調，高雄前鎮漁港是台灣重要的漁業基地，她支持增加建設及改善環境，所以若要增加漁業署預算，將透過行政院與各部會協調。

蔡英文表示，歐盟今年6月宣布解除台灣漁業黃牌警告，當農委會主委陳吉仲告知她時，「我真的很高興」，內心終於放下這塊大石頭。

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