林佳龍定案多項建設遭盧市府變更延宕 綠營：漠視施政延續

2019-10-18 14:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對市府專案報告中有關台中市足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場、台中一中地下停車場等重大工程，市議會民進黨團今天發表譴責，這些工程都已經在前市長林佳龍任內完成規畫定案，不過盧市府團隊上任後分別更動地點或是重新規畫，造成工程停頓延宕，漠視施政延續，嚴重影響市民權益。

市議會連日來聽取市府23個專案報告中，瞭解市府重大政建設，其中台中市足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場、台中一中地下停車場等重大工程，引發各方爭議。

民進黨黨團總召李天生指出，台中市足球運動休閒園區，前市府已經規畫在北屯區文中小6用地興建，預算共7億5065萬元，教育部體育署同意補助4億4940萬元；不過市長盧秀燕上任後，變更改至南屯區文中小用地興建，面積也從6.9公頃縮小為4.7公頃。

他說明，由於不符原申請規定，體育署7月已函文註銷補助，市府一方面申復，另一方面卻提出新案，新案預算高達12億7372萬元，並未進行編列，同時用地尚未完成變更取得，根本是在欺騙市民。

位在水湳經貿園區內的「智慧營運中心」，李天生表示，議會通過預算80億元興建，原本胡志強市長花費3億元規畫興建「台灣塔」，但是並不可行，林佳龍市長變更計畫改為「智慧營運中心」，花費1億元，不料盧秀燕市長上任後，卻將計畫叫停，有意改興建「台灣智慧塔」，造成工程停頓延宕，未來充滿變數。

有關台中一中地下停車場，李天生說明，市府爭取前瞻計畫核定新增16案停車場，其中台中一中地下停車場，預計109年1月下旬完成細部設計後辦理主體工程招標作業，109年上半年開工，111年完成，只是由於出現反對聲音，盧市長一度叫停，幸好在協調溝通後，總算圓滿解決，只是己經徵詢校方同意，並提報定案的工程計畫，卻發生變化，讓外界擔心日後盧團隊能否順利推動各項市政建設？

至於台中國際機場，李天生表示，行政院核定「台中國際機場2035年整體發展計畫」，交通部提出「清泉崗機場2040年整體規畫」，都遭到盧市府以「機場規模與建設不如其他國際機場」、「台中人無法等待」等語，就驟然喊停，事實上中央計畫補助大筆預算，新建航廈和專用民航跑道，把台中機場打造成中部的新門戶，相關規畫已陸續執行中，盧團隊應關心實際進度，勿倒果為因，惡意扭曲，妨礙台中進步發展。

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