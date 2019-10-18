國有地承租爭議洪慈庸協調成功 完成老農30年心願

2019-10-18 13:23

〔記者張軒哲／台中報導〕早年台中后里有多位農民出資協助政府興建河岸堤防，獲得土地耕作的權益，後因土地移轉給國有財產署時資料遺失，產生國有地承租爭議；立委洪慈庸上任後積極協助，經過多次協調，在2017年創下承租爭議協調成功的全國首例，讓45筆土地完成正式承租手續。洪慈庸昨日深夜也在臉書發布「傾聽勇者的聲音EP.2金水伯30年的心願」影片，主角金水伯描述，等待30年無人能解的心願，終能實現！

洪慈庸表示，金水伯與一群農民，因為政府行政資料移交丟失，承租農地耕作的權利也突然沒有了，也不能享有農民應有的權益保障，奔走多年但總被拒之門外。她上任後接獲陳情，經過多次跨單位溝通協調，終於協助國有地承租爭議協調成功，讓45位農民找回他們熟悉的農地。

洪慈庸指出，過去全國並沒有類似的早年國有土地承租爭議，最後得以協調成功的案例，協調完成後老農們可安心耕作，並取回相關務農的權益保障，也希望藉此經驗，能夠為未來相關案件提供參考。她也特別感謝，因為有金水伯的堅持，才有機會協助完成這份「30年的心願」。

「一直求救都沒有人理，只有洪委員願意幫忙！」金水伯在影片受訪點出國有土地承租爭議長久以來的問題。洪慈庸也說，這件事對一般人來說可能沒什麼，但一直以來卻沒有一個民意代表或過去的政府來協助解決，她強調「在我們這一代，有我們的使命，我們能夠讓政治比較不一樣，是真正要為民眾做事情，也希望讓我們的社會可以更不一樣。」

洪慈庸繼9月推出陳情系列影片「傾聽勇者的聲音EP.1為國軍留一條路」，第二支「傾聽勇者的聲音EP.2金水伯30年的心願」上線後也獲得熱烈迴響，許多網友紛紛留言打氣，「好感人」、「感謝國會有妳打拚」、「再罰你做四年」、「別人不做的，HJJ完成了」，也提升民眾對國有地承租爭議的了解及重視。

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