為「辣台妹」訪美助選火力全開 台僑：賴清德回來了！

2019-10-18 13:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院前院長賴清德為總統蔡英文展開訪美輔選，持小英競選旗幟展現活力拉票，綠營人士說「賴清德又回來了」！

賴清德為總統蔡英文訪美助選，今天第2個行程在芝加哥（當地時間17日晚間）參加小英美國中西部後援會成立大會，現場高呼「小英當選」、「2020，台灣要贏」，士氣高昂。

與會的海外人士表示，當初還不知道誰要來造勢活動的時候，所有的票都很難推，1個月賣不到20張，一直到已確定是賴前院長要來當主講，所有的票券都是5倍以上的成長。

出席的台僑轉述說，還有支持者開了5、6個小時的車程來聽演講，也有的是20、30年來第1次參加這種造勢活動，這就是他的魅力，他的真誠可以感動海外台僑。

另外，與會僑胞說，賴的演講內容注意到大家沒注意到的國會危機問題，呼籲大家一定要回來投票，挺蔡總統當選，也要讓民進黨席次國會過半，才能繼續挺小英推動轉型正義、經濟產業升級與深化民主，可說是有大格局概念的政治人物。

據了解，造勢會場難免有賴粉想高喊「賴清德，加油」，但都被賴及時委婉停下來，他也帶領大家搖旗高喊「小英涷蒜」。

綠營人士表示，賴清德知所份際，且初選結束，就是團結的開始，所有的人為台灣的民主、自由、獨立，必要貢獻心力，缺一不可，「台灣的責任是大家一起扛，沒有人可以置身事外」，賴和蔡是互補互利共生關係，經過黨內競爭，「互相競爭，求進步」，彼此有新的動能，促進民進黨團結求得最大勝選。

對於「蔡賴合」下一步是否「蔡賴配」？雖然目前基層「蔡賴配」呼聲高，但也不乏「蔡仁配」、「蔡蘇配」、「蔡燦配」建言 ，甚至對「蔡賴配」出現反彈聲浪。

地方人士認為，「排除誰，否則將不輔選的説法，不也是一樣逼宮？」總統的權力，沒有人可以逼迫，尊重總統職權，副手是總統決定權力，應該給總統更好的空間去思考，力推誰或排斥誰，都是彼此內耗。

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