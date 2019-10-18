為「辣台妹」訪美助選火力全開 台僑：賴清德回來了！
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前行政院長賴清德今天參加蔡英文總統連任美國中西部後援會成立大會，為蔡總統助選拉票。（台僑提供）

前行政院長賴清德今天參加蔡英文總統連任美國中西部後援會成立大會，為蔡總統助選拉票。（台僑提供）

2019-10-18 13:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院前院長賴清德為總統蔡英文展開訪美輔選，持小英競選旗幟展現活力拉票，綠營人士說「賴清德又回來了」！

賴清德為總統蔡英文訪美助選，今天第2個行程在芝加哥（當地時間17日晚間）參加小英美國中西部後援會成立大會，現場高呼「小英當選」、「2020，台灣要贏」，士氣高昂。

與會的海外人士表示，當初還不知道誰要來造勢活動的時候，所有的票都很難推，1個月賣不到20張，一直到已確定是賴前院長要來當主講，所有的票券都是5倍以上的成長。

出席的台僑轉述說，還有支持者開了5、6個小時的車程來聽演講，也有的是20、30年來第1次參加這種造勢活動，這就是他的魅力，他的真誠可以感動海外台僑。

另外，與會僑胞說，賴的演講內容注意到大家沒注意到的國會危機問題，呼籲大家一定要回來投票，挺蔡總統當選，也要讓民進黨席次國會過半，才能繼續挺小英推動轉型正義、經濟產業升級與深化民主，可說是有大格局概念的政治人物。

據了解，造勢會場難免有賴粉想高喊「賴清德，加油」，但都被賴及時委婉停下來，他也帶領大家搖旗高喊「小英涷蒜」。

綠營人士表示，賴清德知所份際，且初選結束，就是團結的開始，所有的人為台灣的民主、自由、獨立，必要貢獻心力，缺一不可，「台灣的責任是大家一起扛，沒有人可以置身事外」，賴和蔡是互補互利共生關係，經過黨內競爭，「互相競爭，求進步」，彼此有新的動能，促進民進黨團結求得最大勝選。

對於「蔡賴合」下一步是否「蔡賴配」？雖然目前基層「蔡賴配」呼聲高，但也不乏「蔡仁配」、「蔡蘇配」、「蔡燦配」建言 ，甚至對「蔡賴配」出現反彈聲浪。

地方人士認為，「排除誰，否則將不輔選的説法，不也是一樣逼宮？」總統的權力，沒有人可以逼迫，尊重總統職權，副手是總統決定權力，應該給總統更好的空間去思考，力推誰或排斥誰，都是彼此內耗。

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