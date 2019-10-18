韓國瑜空喊中華民國？學者：不敢要求北京正視存在

2019-10-18 13:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕兩岸政策協會今天舉辦「2020總統大選藍綠兩岸政策比一比」座談會，對於最近熱門的「芒果乾（亡國感）」議題，台灣智庫諮詢委員董立文認為，有三個來源，來源包括中共、香港「反送中」運動、國民黨選舉操作。他也強調，國民黨總統參選人韓國瑜的兩岸政策，連要求對岸「必須正視中華民國存在」都沒提，反而提「九二共識、一重各表」，是倒退的做法。

董立文分析，從過去3天陸續發表的民調可以發現，在韓國瑜公布兩岸政策後，藍綠就兩岸政策交鋒後，總統參選人民調差距沒有改變。不過，「品觀點」民調問，誰在操作亡國感？24.7％認為是韓國瑜、24.1％認為是蔡總統，51.2％的選民沒意見，換句話說，有過半數的台灣選民，他們自己對亡國感有自己的想法。

董立文指出，多個民調顯示，8成以上國人反對「一國兩制」，連國民黨智庫民調也顯示，54.5％民眾支持「反送中」運動，所以反對「一國兩制」、支持「反送中」運動是台灣主流民意，總統參選人的兩岸政策都必須對一國兩制與香港問題有明確表態。

董立文說，反制中國的「一國兩制」，蔡總統1月3日提出的「四個必須」，其實過去的國民黨都曾主張，但令他驚訝的是，韓國瑜的兩岸政策，連要求中國「必須正視中華民國存在的事實」，都沒有提出，相較於蔡總統的兩岸政策，韓的主張太過空洞。

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