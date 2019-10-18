原民長照預算增10倍！文健站增至380據點、照服員加薪逾2成

2019-10-18 13:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕讓長照也能深入部落照顧原民，原民會與衛福部持續增加對「文化健康站」挹注資源，近5年來不論服務量能、工作人員福利都隨之提升，針對明年展望，原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，在總統蔡英文指示衛福部支持之下，預算提升達10億，因此也宣布文健站將增加至380站，照服員薪資提升到3萬3000元。

原民會今天函頒明年原民長照文健站實施計畫，並召開記者會，不只衛福部次長薛瑞元到場力挺，也特別邀請評比獲得甲等，也是全國觀摩目標的「桃園市中壢文化健康站」長輩們帶來勁歌熱舞。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，文健站從2006年就開始，陸續提升服務能力，從原本的健康長者到衰弱長者，今年已經達到C級巷弄站標準，也可以開始照顧輕度失能長者。他特別感謝蔡總統指示衛福部在推動長照2.0時，對原民長輩的支持，能夠以原民專章列入。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod指出，以前文健站由公益彩券盈餘編預算，後來總統說太少，請衛福部將原民會放在長照預算裡，預算從2016年的9000萬，今年成長到7.3億，明年更預計會超過10億。

預算增加，有助於將服務持續擴展，夷將‧拔路兒Icyang‧Parod說，2016年從全國121站，今年已成長314站，明年將再增加66站達到380站，幾乎每縣市都設有文健站。照顧長者數方面，也將從2016年的4259人，成長到明年的1萬3000人。

此外，文健站照服員待遇也跟著成長，夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，在服務已經從3天增加至5天狀況下，從2015年時大約1萬5000元，到現在2萬7000元，明年將比照衛福部的C級巷弄站照服員薪資，可實領達3萬3000元，而且自今年起就比照，因此在回溯既往的情況下全年將補發文健站照服員6萬元，這將有助於吸引原民年輕人回鄉或在都市服務部落長輩。

薛瑞元致詞時則說，長照2.0的目標是讓長者能在地、健康的老化，而文健站剛好可扮演這個功能，所以今年與原民會合作，強化提升各項功能，希望文健站在部落裡能成為多功能的、促進健康的聚集場所。他當場也承諾，如果需要多於380站，只要提出修正計畫，都儘量供應到底。

參與文健站的73歲胡姓長者分享，還沒去文健站前都只是在家看電視，得到憂鬱症參加之後，照服員對他很好，也跟其他長者一起吃飯、打麻將、做活動，又有醫師護士定期來檢查，讓他越來越健康。68歲的金伍長者則表示，悶在家常生病，去文健站後變健康，大家會一起在文健站中唱詩歌、運動、做手工藝等，每天都很開心。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod最後說，關於明年度文健站計畫申請，有意申請單位應於下月15日前備妥相關資料，由地方政府辦理初審，後續原民會再辦理複審，預計年底公布結果。

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