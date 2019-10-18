綠委大嗑芭樂挺農民 諷韓國瑜MOU只達7％要加油

2019-10-18 12:14

〔記者黃欣柏／台北報導〕歷經10年的溝通協商，美國聯邦公報昨公告准許台灣新鮮芭樂出口至美國。對此，立法院民進黨團今特別召開記者會，強調台灣芭樂每年出口達3千噸，其中逾半是出口到加拿大，而美國市場又比加拿大更大，顯示民進黨是全力在挺農民。民進黨立委葉宜津在會中也不忘諷刺，高雄市長韓國瑜簽下的MOU只達到7%，「是不是要再加加油？」

管碧玲、陳亭妃、陳素月、邱議瑩、葉宜津、陳歐珀、鍾佳濱、鍾孔炤、林靜儀、鄭寶清、何欣純、李麗芬、吳玉琴等多位民進黨立委，今共同在立院民進黨團記者室召開記者會，表示要以嫁女兒的心情，把台灣芭樂嫁到美國去，因為台灣成為全亞洲第一個可以把芭樂外銷到美國的國家。

葉宜津指出，台灣從2009年開始申請將芭樂送往美國做檢驗，過了整整10年以後終於順利通過，目前我國芭樂每年出口3千噸，其中有一半以上銷往加拿大，而美國市場又更大，相信台灣芭樂一定可以成功打下美國市場，成為世界第一。

葉宜津也強調，今年上半年出口值已經到853億元、116萬公噸，去年農產品外銷才創下20年來新高，今年又已突破去年的紀錄，大家對這樣的表現都很開心，但也讓人想到韓國瑜市長簽的的MOU只達到7%，「是不是要再加加油？」

鄭寶清提到，政府要照顧農民，就是要讓出口增加，今年上半年出口達到歷史新高，包括蓮霧增加88%、橘子增加80%、鳳梨增加66%等，這代表政府認真在工作，不必靠補貼就能讓農民收入大幅增加，要感謝行政單位的努力，也希望未來政府對農民的照顧可以出更大的力量。

除了增加農產品出口外，民進黨團今也強調對農民福利的保障。鍾佳濱指出，現在農民參加職業災害保險，每個月只要多繳15塊，就可以享有3大保障，包括務農受傷住院無法工作時，政府從第4天起每日給付900元，出院後在家靜養，只要有醫師診斷證明，第4天起也每天可支領288元，現在還有80萬名農民還沒有加入，呼籲大家趕快申請。

除了對農民的保險以外，邱議瑩指出，政府對於作物也有保障，從2017年到現在已試辦芭樂、香蕉、鳳梨等16個品項的作物保險，未來「農業保險法」如果能在這會期順利通過，農民種植的東西會更有保障。此外若沒有農保資格的老農過世，民進黨上月也爭取到可領取10萬2千元慰問金。

何欣純提到，過去養蜂人因不涉及土地，沒辦法加入農保，現在政府已經放寬認定，又如過去有人種竹筍在河川公地，因為沒有土地所有權，沒辦法加入農保，現在也已經放寬認定「實際有耕作」就可以加入，這就是政府挺農民的方式。

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