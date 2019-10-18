放韓假拚選舉砲轟蘇內閣 政院官員：隨時反擊！

2019-10-18 11:52

〔記者李欣芳／台北報導〕擔任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜日前請假投入總統大選後，連日來對行政院長蘇貞昌領導的蘇內閣砲火猛烈，連番質疑行政院推動高鐵南延以及一例一休政策，行政院也不是省油的燈，捍衛政策強勢回擊，政院知情官員今天表示，韓國瑜請假投入選舉，勢必將集中火力對政府的政策提出批判，「我們已有所準備！」將隨時反擊、捍衛政策。

距離明年初總統選舉不到3個月，儘管選戰越來越熱鬧，不過，蘇貞昌已要求行政院同仁堅守工作，不能因選舉影響行政院推動改革。

然而，連日來，韓國瑜摃上行政院，其中對於高鐵南延案，更是挑明鎖定蘇內閣提出批判，韓國瑜昨天中午批評政府就高鐵南延擇定「左營案」，從左營延伸至屏東市六塊厝是製造盲腸線，當選總統後高鐵南延「左營案」要歸零，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨天下午立即回擊說，韓國瑜竟然把高鐵南延到屏東稱為「盲腸線」，顯然是把屏東縣當成「盲腸縣」，行政院當然「不同意」也「不承認」這種對待南台灣的方式，任意揚言要推翻一個歷經藍綠執政、評估多年才成形的政策，這種即興的決策風格非常嚇人！

Kolas在第一時間的強勢回擊引發矚目，政院知情官員說，行政院已了解韓國瑜在請假參選後將提升對蔡政府的砲火，行政院平日除了在第一時間澄清假訊息，對於經研議多時提出來的好政策，也不容候選人任意抺黑或污名化，因此，因應韓國瑜的攻擊，行政院也將迅速反擊！

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