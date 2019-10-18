潛艦國造落腳台船基隆廠 林右昌：全力協助廠商進駐

2019-10-18 11:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕蔡英文總統積極推動潛艦國造計畫，得標的台船公司評估後，認為位在基隆和平島的台船基隆廠，基地面積完整是最佳地點，基隆市長林右昌、立委蔡適應今天召開記者會對外說明，林右昌說，潛艦國造計畫對基隆產業發展有重大影響，整個上中下游產業鏈可創造1萬個工作機會，市府未來積極協助廠區與廠家進駐，讓潛艦國造順利推動。

立委蔡適應表示，為讓潛艦國造案如期如質進行，需要有專用生產基地，考量未來監工品質保證及資訊機密，向台船建議並主導讓機敏性設備進駐特定區域來生產。台船評估幾處地點後，林右昌和他都向董事長談過，認為在基隆作為生產基地，是有它絕佳地理位置，在台船原有廠區之內，所有零件供應商原本就和台船溝通，後續設立園區過程，相關品質、物料、進度管控方便。

蔡適應指出，感謝蔡總統支持推動，潛艦國造政策從不可能變可能，逐步落實，帶動產業鏈上下游群聚。他說，潛艦產業園區土地15000坪左右，4到5家廠商進駐和平島廠區，也已和台船簽約，林右昌交辦他和平島周遭道路修繕計畫，多次協調台船、台電、北觀處，周遭道路會整平、電纜地下化，交通會更順暢。

林右昌說，市政府未來協助廠區與廠家進駐之外，提供周邊環境與配套設施改善，讓進駐高科技廠家與技術人員安心從事生產，希望園區設立越快越好，讓潛艦國造依期程順利推動。產業來了，自然帶來人潮，市府會做好配套。

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