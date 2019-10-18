韓國瑜今銷假上班 時力諷：把市府當灶腳

2019-10-18 09:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今銷假上班，時代力量鳳山區立委參選人陳惠敏以每日一詞「市（ㄒㄩㄢˇ）政（ㄐㄩˇ）行程」，諷刺韓國瑜為選舉才銷假上班，為訪美行程做準備，根本是無心市政，把市府當灶腳，視市民於無物，對選舉有利的行程才叫市政行程，對選舉沒有利的基礎工作就不是市政行程，荒唐至極。

韓國瑜15日才昭告天下他要出征，展開88天的漫長韓假選舉行程，今要銷假回市府上班半天，理由是為了與美國在台協會主席莫健（AIT Chairman James F. Moriarty）見面，進行訪美行程的準備；市府甚至表示，若有重大活動行程的時候，韓國瑜市長還是可能會銷假上班。

時代力量鳳山區立委參選人陳惠敏批評韓國瑜的行為，不但是把市府當自家廚房，想進就進，想出就出，美其名銷假上班，事實卻是與國政顧問團隊為訪美行程做準備，根本就無心市政。

陳惠敏批評韓國瑜把市府當灶腳，視市民於無物，對選舉有利的行程才叫市政行程，對選舉沒有利的基礎工作就不是市政行程，實在荒唐至極。

陳惠敏認為若要遏止這種利用職務之便行利己之實的歪風，首要任務就是通過禁止帶職參選相關法案的修訂，讓候選人與當選人都能更重視自己給予選民的承諾。

陳惠敏呼籲國民黨不要再護航韓國瑜，封殺時代力量黨團的「總統副總統選罷法」及「公職人員選罷法」中禁止帶（A選B）職參選，及繳回補助款條文，時代力量黨團今會第三度提案，將法案一讀，呼籲國民黨委員不要逆民意而行，盲目護航，只會讓人看破手腳，讓人懷疑國民黨立委在國會的席次是否太多？

陳惠敏呼籲過半國會的民進黨立委支持修法，拿出實質的作為，讓立法院成為人民的立法院，而不是政黨的投票部隊，護航總統大選的角力場。

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