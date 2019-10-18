熊海靈挨罰大喊「綠色恐怖」 網友笑慘：開罰的是高雄市政府

2019-10-18 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄國慶升旗典禮的主持人熊海靈，在台上公開地向高雄市長韓國瑜高喊「韓總統加油」，引發外界質疑「違反行政中立」。對此高市觀光局代局長邱俊龍答詢時指出決定開罰廠商，讓熊海靈怒喊「罰我就好」，還說根本是綠色恐怖。此話一出讓網友超傻眼，笑說「可是開罰的是韓國瑜市府」。

民進黨高市議員李雅慧17日在交通部門質詢指出，10月9日金曲之夜演唱會、10月10日國慶日升旗典禮中，都出現舞台上有人高喊凍蒜、總統好等違反規定的言詞。對此高市觀光局代局長邱俊龍回應表示，針對這些爭議言詞將決定開罰。

熊海靈事後得知，在臉書上開直播回應，爆氣表示「請問我喊『總統好』是犯了中華民國憲法哪一條，難道只能喊蔡英文『總統好』，是這樣嗎？」還說這次事件是「綠色恐怖」，要高雄市政府罰他就好，更嗆聲「越罵我越紅」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」將熊海靈回應分享在臉書 ，傻眼表示「可是開罰的是韓國瑜市府」，許多網友看了也超無言，紛紛留言砲轟「蔡英文本來就是總統！阿姨你哪國的」、「真的覺得支持國民黨的很多腦袋都不太好！」、「韓粉的腦袋真的都怪怪的耶！」、「這種沾醬油的過氣藝人，每到重大選舉就回來攪動一池春水後就溜之大吉，真讓人感到厭惡」、「眼中只有藍綠，沒有法律！」

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