議員批盧秀燕：選前狂開支票 選後賣地還款

2019-10-17 20:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年至8月底已出售區段徵收配餘地125億元，市議員黃守達今日質詢時表示，市府10月底預計再出售配餘地126億元，市長盧秀燕1年賣出配餘地的總額是前市長林佳龍執政4年的4倍，顯示盧秀燕「選前狂開支票，選後賣地還款」。

黃守達：盧上任後賣配餘地 是林佳龍執政的4倍

市府日前公告標售區段徵收配餘地，地點包括台中糖廠區段徵收、捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收及水湳機場原址北側、南側區段徵收，共26筆土地，面積約7.11公頃，將於30日開標。

黃守達表示，盧秀燕上任以來，台中市區段徵收配餘地過去8個月已經賣出125億元，包括原本要蓋社會住宅的北屯太原段。另根據公開標售資料，10月底標售的這26筆土地，標售底價總額達126億元，加總起來，今年市府賣出區段徵收配餘地總額共達251億元。林佳龍過去4年也才賣出64億元，盧秀燕上任未滿1年就賣出4倍。

黃守達表示，根據「土地徵收條例」規定，區段徵收配餘地除了標售外，還有標租、設定地上權等可能用途。林佳龍任內推動的北屯溝背段58地號土地標租，成功成為「好市多二店」，提升周遭生活機能、帶動在地經濟，市府也有租金收入，盧市府甚至列為專案報告的政績。

黃守達表示，區段徵收是推動重大公共建設的政策工具，而非填補財政黑洞，配餘地的使用應該回歸公共用途與永續經營，很可惜盧秀燕選前狂開支票，卻提不出財政配套，諸如老人健保補助、雙十公車都帶來沈重負擔，選後只好大量賣地還款。這種只顧選舉，罔顧台中市未來的態度，根本短視近利。

盧秀燕：全程依法處理 勿以訛傳訛

對此，盧秀燕表示，國家賦予地方政府調度財源的方式包括稅收、舉債、土地變現等，其中，舉債需付利息，恐債留子孫；相較於前市府大幅舉債，新市府上任後，依法透過區段徵收與土地重劃等方式挹注財源，讓政府財政更穩定，保障市民權益。

盧秀燕強調，市府持有土地分為區段徵收配餘地、土地重劃抵費地、市有地等不同性質土地，配餘地、抵費地與一般市有財產不同，配餘地處分方式依「土地徵收條例」規定，可藉由標售、標租及設定地上權方式，於優先償付開發費用後，如有盈餘，可挹注市政建設。

盧秀燕也澄清，北屯區太原段140地號土地不再作為社宅用地後，全程依法處理，符合成本效益及區域均衡發展，前市府為籌措財源，也曾標售鄰近土地，盼各界勿以訛傳訛。

台中市議員黃守達批市長盧秀燕 「選前狂開支票，選後賣地還款」。（記者張菁雅攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法