抗衡中國極權戰略同盟形成 吳怡農指出：台灣並不弱小

2019-10-17 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨2020台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農昨（16日）在臉書發文，指出美國對中國政權的防衛性態度步步提升，國際上也逐漸形成對抗極權的聯盟。而台灣如果過度仰賴中國單一市場，經濟政策上愈向中國靠攏，就愈是把台灣的國家安全斷送在中共手上。文末，吳怡農強調，台灣並不弱小。

根據該則貼文 ，吳怡農指出美國眾議院全體一致同意通過立場更為強硬的《香港人權與民主法案》，顯示了美國對中國政權的防衛性態度步步提升，國際上也逐漸形成對抗極權的聯盟。

吳怡農表示，然而，國民黨候選人與其國政顧問團日前提出的白皮書，卻還在拿不被中共領導人承認的「九二共識、一中各表」作為政策要點。

吳怡農指出，如此作為是在利用話術誤導人民，同時還會將台灣帶向更險惡的境地。國民黨主張台灣需要中國的廣大市場，然而事實是，中國市場並沒有想像中的健全。相較於台灣，在中國共產黨的控制下，中國境內法治不足、程序不透明，市場也經常由不正當的官場文化主導，每個事業的生死都掌握在中共一念之間。

吳怡農指出，經濟安全就是國家安全。如果過度仰賴中國單一市場，經濟政策上愈向中國靠攏，就愈是把台灣的國家安全斷送在中共手上。對於想要保有目前生活方式、保有自己靈魂的台灣而言，在接受中共政治操作「讓利」的背後，是對國家安全的威脅。

吳怡農強調，台灣並不弱小，中國也沒有那麼強大。面對中共慣性的「以經逼政」，新一代的政治人物，都應該肩負起維護經濟自主和國家安全的責任。

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