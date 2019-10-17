中市明年公告地價調降 盧秀燕：會讓市民有感

2019-10-17 18:05

〔記者張菁雅／台中報導〕公告地價每2年辦理1次，台中市政府明年1月1日將公告新的公告地價，公告地價是課徵地價稅的依據，藍綠議員今日在議會均要求市長盧秀燕兌現「輕稅簡政」的承諾，調降公告地價，讓市民有感。

國民黨議員黃馨慧、朱暖英指出，2016年台中市公告地價上漲38.25％，漲幅是六都之冠，以行政區來說，西屯區、南屯區漲幅分居1、2名，地價稅暴增造成店面租金、物價上漲，呼籲市府調降公告地價，落實「輕稅簡政」，讓市民有感。

民進黨議員張耀中表示，目前公告地價佔市價比例約14％，坊間流傳明年該比例「降幅要達50％」，但地價還在召開調整說明會，市府應尊重地價評議委員會，不該「先射箭再畫靶」。

議員陳淑華也說，贊成適度調降公告地價，但市府還沒完成作業，坊間就流傳降幅多少，是不是市府在地價作業前已有預設立場？議員林祈烽則認為，如果要減多少都不敢明講，地價稅調降無法讓市民有感，就只是騙選票。

議員何文海則指出，前市長林佳龍任內，2018年度地價稅實徵數是81億5000多萬元，而明年度地價稅預算數是81億1000多萬元，只減少一點點，盧秀燕根本是說一套做一套。

市長盧秀燕答詢說，公告地價調降要依法行政，她一定會讓大家有感，這是不分朝野及地價評議委員會共同努力的方向，之所以沒辧法談數字，是要經過法定程序，不是誰說了算；另外，因每個行政區都不同，無法講要調降多少。

地政局長吳存金表示，將參考當年土地現值表、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等因素，合理調整公告地價，一定不負所望。

地方稅務局指出，市府編列地價稅歲入預算，是參考編列當年度的前次實徵數及相關考量因素編定，2020年是參考2018年實徵數，編列81億元。

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