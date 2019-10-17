「送中條例」禍首即將出獄 法務部籲港以殺人罪續押

2019-10-17 15:57

〔記者吳政峰／台北報導〕香港籍男子陳同佳去年來台殺害女友潘曉穎，隨即潛逃回港藏匿，我方雖然多次請求港方引渡，但港府除了已讀不回，還借題發揮提出俗稱「送中條例」的「逃犯條例」修正案，引爆港人怒火，抗爭至今未停歇，而今又傳出因洗黑錢而入監的陳同佳最快將於10月中出獄，我國法務部17日緊急呼籲港方偵辦殺人罪，續押追訴。

法務部指出，陳同佳與潘曉穎均為香港居民，香港檢警機關掌握了諸多證據，懷疑陳同佳可能在香港就預謀犯案，準備來台殺人，因此港方應有管轄權，且陳同佳所犯的殺人罪屬於「萬國公罪」，香港應依其司法程序積極偵辦，以還給被害人及家屬公道。

除了呼籲港方秉持追訴殺人罪的執法立場，法務部也強調，陳同佳犯下另案洗黑錢等罪即將刑滿釋放，港方應在釋放前積極偵辦殺人罪，續押追訴，我方也會在對等、尊嚴、互惠的基礎上，提供陳同佳在台犯案的相關證據，幫助香港得以充分掌握台港兩地的全案事證，查明真相，追究刑責，實現公平正義。

至於港府態度，法務部也證實，承辦本案的士林地檢署去年3、4月間分別透過陸委會向港府提出2次司法互助協請調查取證，但港府已讀不回；而士林地檢署發布陳同佳的通緝令後，也曾請陸委會向港府提出遣送陳同佳來台接受偵審的請求，惟港府依然不回覆。

「送中條例」爭議源於陳同佳去年2月攜有孕在身的潘曉穎來台旅遊，卻殺了她並裝在行李箱內，棄置於台北捷運竹圍站附近，箱屍被發現時，陳同佳已逃回香港，並盜領潘曉穎的戶頭約2萬元台幣及1.92萬元港幣，另偷走她的相機和手機，港方逮到陳同佳之後，才驚覺香港的法令有破洞，不能偵辦境外殺人罪，最後只能依洗黑錢罪判陳29月徒刑。

我方二度向港方請求移交陳同佳來台，港方不但已讀不回，還捨棄簽署個案引渡備忘錄的簡便方式，把腦筋動到「逃犯條例」上，逃犯條例原本禁止香港把逃犯引渡到中國，港方以要移交陳同佳來台受審為名，提案取消這個限制，形同未來只要中國要求香港移交犯嫌，法院一裁准，任何在港人士，包括外籍人士，都可能被送到中國，引起上百萬名港人上街示威，連我方也表明「不接受修訂送中條例移交陳同佳」的立場，就算特首林鄭月娥9月4日宣布撤回送中條例，仍止不住港民怒火，延燒至今。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法