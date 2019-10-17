原轉會首次同步口譯原住民族語 蔡總統：國家語言應受重視

2019-10-17 15:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會今下午舉行第十一次委員會議，總統府首次比照國際會議同步口譯外文的標準，翻譯原住民族語言。總統蔡英文表示，各族族語現在都已經是國家語言，都應該受到重視，以前的政府做的不夠，但是現在一點一滴開始加強、開始改變，希望讓各界耳熟能詳，讓各界熟悉族語的存在，一同創造族語使用的友善環境。

蔡總統表示，今天在每一位與會者座位上擺了一副耳機，稍後在語言小組報告中安排排灣族語和中文同步口譯，這是總統府在正式會議中第一次比照國際會議同步口譯外文的標準，來翻譯原住民族的語言。

之所以這樣做，理由很明確，各族族語現在都已經是國家語言，都應該受到重視，以前的政府做的不夠，但是我們一點一滴開始加強、改變，希望讓各界耳熟能詳，讓各界熟悉族語的存在，一同創造族語使用的友善環境。

蔡總統表示，過去這3年，從成立原轉會通過原住民族語言發展法到提高5倍原民會的族語復振預算，支持各族設置族語推動組織，我們一起往前走了好多步，就如同上個月在台灣、日本、美國在帛琉舉辦南島語言復振國際論壇，台灣經驗受到重視，台灣的努力對原住民朋友有意義，對太平洋區的南島民族兄弟姊妹帶來鼓舞。

蔡總統指出，原住民不只是語言議題，絕大多數的人都很關心土地議題，特別是原住民保留地議題的進展，依照上次會議她的裁示，今天原民會將提出原住民保留地議題辦理報告，說明目前政府階段性努力的成果，討論事項也會針對國土議題進一步交換意見。

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