洪秀柱嗆小英沒膽修憲 台灣基進：好膽就向習近平嗆聲

2019-10-17 14:46

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨立委參選人洪秀柱16日參加榮民榮眷關懷協會餐敘，傳出她先是嗆蔡英文總統沒膽修憲，後又脫口說出「依照中華民國憲法，未來就是兩岸要統一，只有我敢大聲講出來」。台灣基進台南黨部今天「鼓勵」她，「好膽就向習近平嗆聲！」

台灣基進組織部副主任李宗霖今天「鼓勵」洪秀柱，若真的堅持依照中華民國憲法統一中國，就應該如她自己嗆聲蔡總統的那樣子，「好膽，就向中共要回中華民國的固有疆域」，向習近平嗆聲「小熊維尼，你搶走了我的蜜蜂罐！」，否則她的中華民國憲法統一夢，也只是一廂情願罷了！

李宗霖表示，洪在今年7月率團前往中國參加海峽兩岸青年發展論壇，席間國台辦主任劉結一對外表示已經達成「攜手推進祖國和平統一進程」，這種明顯高調唱和中國統戰的行為，著實大力地打臉時常將中華民國憲法高掛嘴邊的洪秀柱。

李宗霖說，洪一下與中共談兩岸統一進程，一下又高喊依照中華民國憲法統一中國，這種猶如精神分裂般的行為，不僅顯露出中國國民黨對於中華民國的虛假謊言，更凸顯中華民國現實地位的尷尬與荒謬。但最無辜的還是相信了中國國民黨的台灣人民，和坐在底下的這群榮民伯伯，過去已經被中國黨的蔣介石騙過一次反攻大陸了，現在又要被國民黨的洪秀柱繼續耍弄。

李宗霖回憶，綜觀洪過去的發言，本身即有許多的爭議，例如洪高喊連中國國民黨都不敢明講的「一國兩制」，卻無視施行一國兩制後如同災難般的香港。這樣子精神分裂，又昧於現實只為一昧討好中國的政客，不分立場與意識形態，每位台灣人都該唾棄，相信民主聖地台南，也不會選出這樣的親中立委。

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