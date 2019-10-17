獨家》幻象戰機打撈重大進展 黑盒子沉海2年終見天日

2019-10-17 14:21

〔記者羅添斌／台北報導〕由空軍少校何子雨駕駛的一架幻象戰機2017年11月7日在台灣北部海域失事墜海，空軍持續進行人機打撈作業，軍方高層官員今天透露，幻象戰機機體打撈作業已有重大進展，在幻象戰機失事墜海事件即將屆滿2年之際，專業打撈作業單位已成功尋獲俗稱「黑盒子」的飛行記錄器，將在最短時間內送回原廠判讀，期能儘早釐清幻象戰機失事真相。

空軍司令部在2017年11月7日幻象戰機失事當天，立即組成「1107專案」，持續進行失事飛行員何子雨及戰機機體殘骸的搜救與打撈作業，雖然曾在去年尋獲部分機體零件，但何子雨仍是毫無所獲，軍方以失蹤處理，直到今年才以演訓殉職判定死亡，並在今年3月29日將其衣冠安葬於碧潭空軍烈士公墓。

軍方高層官員表示，空軍「1107專案」並未解散，仍然持續進行搜尋及打撈作業，空軍不會放棄任何機會及可能，由於今年以來持續有接獲漁船是其他單位有關尋獲部分機體零件的訊息，空軍判斷尋獲戰機重要裝備的可能性大增，因此在今年9月重新委請專業單位，在失事海域進行海下物體打撈作業，經過多方努力之後，終於獲得這項重大進展。

對於軍方傳出打撈幻象戰機一事出現重大進展，長期關心國防施政的立法委員蔡適應表示，據他所知，這一年多來空軍持續在相關海域搜索失事戰機，也有一些進展。他希望空軍在整理好相關訊息後，向飛行員家屬詳細說明與向外界公布。

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