中市國中段考考題「黑韓」？綠議員批市府螺絲鬆了

2019-10-17 14:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市大里區某國中國文科段考考題出現影射國民黨總統參選人韓國瑜「卑鄙」的字眼，民進黨市議員蔡耀頡批評，學校以政治意識形態命題方式離譜，市長盧秀燕卻狀況外，顯示市府螺絲鬆了。

引起爭議的國文科段考考題請學生判斷各組引號中詞語，何組意思前後相同？選項出現「韓總管是個奸詐『卑鄙』的小人，大家都對他嗤之以鼻／國榆出身『卑鄙』，世家大族多瞧不起他，不願與之為伍。」

蔡耀頡今日在議會質詢盧秀燕，該題目出現在學校的段考裡很離譜，盧秀燕表示，她現在才知道。蔡耀頡抨擊，市長等到詢問才知道這件事情，未即時掌握訊息，完全狀況外。

蔡耀頡表示，教育及學術單位不應該有如此離譜的字眼與涉及參選人姓名等相關不妥的命題，他質疑學校在命題上，難道沒有審核把關機制嗎？

教育局長楊振昇表示，經向學校了解，該命題教師平常沒有參加政治活動，可能命題時欠缺周延考量，已請學校特別注意，學校將口頭告誡，教育局也將提醒全台中老師多加注意，避免類似事件發生。

教育局指出，學校及命題教師對命題思慮不周引起爭議，均深感抱歉。經查學校段考試卷向來由校內教師自行命題，輔以同科教師審題，確認後再行印製。段考結束後，各科再召開試題檢討會議，作為日後命題參考。

教育局說，這次擔任命題教師太過專注於專業詞語運用恰當與否，在選項安排上忽略人名是否合宜。命題教師也澄清是任意編寫，非刻意設定某政黨或政治人物，自己從沒參加任何政黨，對政治也不熱衷，只是單純測驗學生語彙程度，沒有特意誣衊任何人。

教育局表示，校方針對此命題爭議事件，已於今早召開檢討會議，日後學校將多加舉辦教師命題增能研習，提升教師命題及審題素養，避免此事再次發生。

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