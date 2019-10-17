中市國中段考考題出現這句話 藍議員抨擊「黑韓黑到學校裡」

2019-10-17 14:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市大里區某國中昨（16）日進行3年級學生段考，國文科考題出現暗指國民黨總統參選人韓國瑜「卑鄙」的語句，國民黨台中市議員今日召開記者會，抨擊「黑韓黑到學校裡」，非常離譜，要求市府必須追究。

李中表示，他接獲民眾投訴，大里區某國中昨天進行3年級學生國文科段考，其中一題考題請學生判斷各組引號中詞語，何組意思前後相同？竟出現「韓總管是個奸詐『卑鄙』的小人，大家都對他嗤之以鼻／國榆出身『卑鄙』，世家大族多瞧不起他，不願與之為伍。」

李中說，有些老師在課堂上發發牢騷，或許在所難免，但把政治意識加到學生考題內，灌輸學生思想，「黑韓黑到學校裡」，非常離譜。

議員賴義鍠、黃馨慧、楊正中指出，段考卷是針對所有3年級學生，難道考題不需要經過審查？老師透過考試向學生「洗腦」，政治黑手伸進校園，離譜到極點。

議員冉齡軒、李麗華均表示，此事已違反校園行政中立，市府必須追究到底。議員黃健豪也說，命題老師可能會以言論自由為藉口，但言論自由是針對公共事務，不是針對個人，考題每句話都是人身攻擊，不在言論自由保障範圍。

對此，學校發出聲明表達歉意，並表示，段考試卷由教師自行命題，輔以同科教師審題，確認後再行印製，此次擔任命題工作的教師太過專注於專業詞語運用之恰當與否，忽略了輔以說明的人名是否合宜，命題教師雖說是任意編寫，非刻意為之，但同音巧合造成聯想所引發的誤解，命題教師實難辭其咎，日後學校將多舉辦教師命題增能研習，提升教師命題及審題素養，避免涉及政治、宗教立場或有不當影射。

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