小英台中市競總招募青年軍 大叔級青年軍出面喊話

2019-10-17 11:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕年輕人對民進黨認同度一向高於國民黨，蔡英文台中競選總部今天召開記者會，由2000年至2016年歷屆青年軍，一同招募青年軍，呼籲青年人一同加入抗中保台的行列。

小英台中市競總今天邀請2000年至2016年在台中市參加的5名青年軍一起召開記者會，分別是2千年目前42歲「大叔級」的市議員陳世凱及2004宋秉勛、2008林義偉、2012王楷群、2016陳延翰5人，打出「TWENTY TWENTY TAIWAN WIN 青年團體挺小英」口號，呼籲青年朋友加入抗中保台的行列。

主持人市議員、小英台中競總的副總幹事黃守達表示，台灣每一次改革年輕人都沒有缺席，野百合、太陽花等，而國民黨的總統參選人韓國瑜的謊言，也是年輕人所揭露，一個國中生就當著韓國瑜的面說，「你太可笑，不要感性壓過理性」，這是年輕人的勇氣，而2020年的總統及立委選舉，是一場關鍵的戰役，呼籲年輕人一同加入。

2000年的青年軍、市議員陳世凱表示，2千年時，他還是大學生，加入了民進黨阿扁參選總統 的青年軍，他與前台中市交通局長王義川都是當年加入的，至今已是20年，他笑著說，如今他已是大叔級，2020的青年軍都可以當他小孩，歡迎年輕人一起加入」保台抗中」的行列。

陳世凱表示，很多青年軍經過培訓後也從政，成為優秀的政治人物。

2008年的青年軍代表的林義偉表示，2千年至今，不管當年加入青年軍的訴求是什麼，都是為了維護台灣的主權及民主由自的價值，尤是現今發生香港發生反送中的活動，而韓國瑜及柯文哲對中國曖昧及迎合討好的態度，讓人更擔心台灣的未來，更讓人覺得蔡英文是唯一捍衛台灣主權及民主自由的人選。

黃守達表示，只要18歲以上至30歲以下年輕人都可以加入，加入後進行培訓後 ，投入輔選的工作。

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