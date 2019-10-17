韓陣營興訟反制媒體之後 國民黨中央跟進反擊媒體？

2019-10-17 11:01

〔記者施曉光／台北報導〕繼國民黨總統參選人韓國瑜以興訟手法，全面反制媒體負面報導之後，國民黨中央也開始針對媒體批評展開反擊？國民黨中央今日上午發出新聞稿指出，媒體質疑該黨主席吳敦義是「走鐘的吳主席」，「有失公允」、「偏離事實」、「不負責任」、「惡意挑撥」，強調吳敦義肩負明年1月11日總統、國會兩項重要選舉重責大任，絕不可能殆忽於任何能爭取勝選的作為與機會，並要求媒體秉持事實，「勿以偏頗論述，誤導視聽。」

國民黨表示，過去黨內總統初選秉持公開、公平、公正辦理，開放有意為國、為黨服務的有志人士參與，過程及機制經過各參選人或其代表充分討論，最後初選結果也並未有任何爭議，甚至有多位學者稱讚此次初選的公正性，媒體所謂「打從一開始專為某人量身打造的初選」，不知所為何來？並抨擊媒體作法「不負責任」。

國民黨指出，總統初選結果出爐後，高雄市長韓國瑜正式代表國民黨參選2020年總統大選，下架民進黨是全黨一致的理念與目標，全力支持韓國瑜是全黨責無旁貸的任務與使命，媒體有關「讓韓自生自滅」的報導是「無的放矢、惡意挑撥」。

國民黨呼籲媒體報導應該中立客觀、忠於事實，即便是評論或分析，也不應該妄加揣測，失之偏頗，希望相關評論切勿以偏離事實，誤導視聽。

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