北捷是否取消優惠？ 柯文哲否認：票價將重整

2019-10-17 10:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北捷運本業虧損，是否取消8折優惠票價以求改善備受矚目，台北市長柯文哲今早赴議會專案報告，指不是取消優惠，而是票價重整，因為「每個卡」都進來，都要求比照8折優惠，都由北捷吸收，「對我來講很煩」。

柯文哲指出，根據統計，北捷目前有96.6％的乘客是使用電子票證，現場買票的只有3.4％，每1張卡都是8折，都是「凹」北捷自行吸收，那乾脆票價直接訂8折就好了，何必這麼麻煩。

柯接著還說，捷運票價訂定至今已23年，從來都沒有調整過，這也是奇蹟，怎麼這麼厲害，捷運交通本業是虧本的，是靠業外收入打平，雖然也沒有要求捷運一定要賺錢，因為是公益事業，但現在就是要檢討票價，把8折拿掉，不然就是目前的票價直接訂8折。

柯提到，目前電子票證8折優惠的錢，都是由捷運公司自行吸收，累計優惠金額高達643億元，是時候應該要做調整，但也不是全部漲2成，該怎麼做，歡迎議會提供意見，也會傾聽民意。

他數度強調，不是取消優惠，而是「票價重整」，因為目前所有的電子票證（例如悠遊卡、一卡通、icash、HappyCash）進來，全都比照8折很複雜，票價差額都是由捷運自行吸收，所以乾脆做票價重整，就不會新的電子票證要進來，每個人都要凹8折，「對我來講很煩」，未來2、3個月內，會做徹底的解決。

至於目前的規畫方向，柯文哲說，定期票、轉乘優惠、身分優惠都不會改變，另外考慮實施忠誠回饋行銷方案，依照每月搭乘次數多寡，提供不同折扣優惠；另外1280元的月票方案也會檢討。

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