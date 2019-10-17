國慶連假馬祖交通事故1死5傷 民進黨立委參選人李問拍影片道安宣導

2019-10-17 10:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕雙十國慶連續假期，馬祖地區發生3起重大車禍，造成1死5傷，民進黨連江縣立委提名人李問製作影片，提醒遊客馬祖地區道路起伏大，且多彎道，請到馬祖的民眾騎機車要放慢速度，更重要的是要戴安全帽，遵守交通規則。

10月11日晚間8點19分左右，南竿鄉中華電信營業所前方發生車禍，傷者一度停止呼吸心跳，經送醫急救後恢復心跳，後送回台灣救治；12日18點9分接獲報案，在福澳村運動場附近，1位馬祖居民騎機車撞傷1名女性觀光客，該騎士檢測酒精濃度高達0.85毫克。

13日下午4點20分左右，連江縣北竿鄉有4名國立馬祖高中女生分騎兩部機車發生車禍，造成1死3傷。

李問說，很多朋友來到馬祖玩，一下飛機，都會收到注意機車交通安全的簡訊，馬祖的地形高低起伏明顯，馬路彎道多，不熟悉路況的用路人，很容易發生意外。

李問說，近日馬祖發生重大交通事故，顯示不僅僅是外地來的遊客，在不熟悉道路情況下，騎機車或開車容易發生危險，即便是熟悉路況的在地人，也會發生意外。

李問有感於國慶連假的交通重大事故，特別製作影片，提醒外地來的遊客務必守法，遊客來馬祖騎乘機車記得一定要戴安全帽，速度放慢，控制煞車；他也請汽機車租賃業者與民宿業者，一定要再三提醒用路人注意行車安全，減少事故發生，避免遺憾。

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