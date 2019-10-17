都審會宣讀大巨蛋案會議紀錄 當地里長表達不滿遭架離

2019-10-17 10:17

〔記者楊心慧／台北報導〕大巨蛋14日第7次闖關台北市都市設計審議委員會成功，今上午進行都審會，審議其他案子，並宣讀上次都審會的會議紀錄，新仁里長吳建德在現場表達不滿，數度抗議，認為上次都審會有瑕疵，不能強行通過，但都發局主張當天決議已生效，主席當天也徵詢與會委員有無反對意見後做出決議並無爭議，最後駐警把吳建德架離，場面火爆。

都審會上次決議商場棟及影城棟轉角退縮為半戶外遮簷空間，以增加地面層避難面積，由於不需再做電腦模擬，且遠雄和市府都尚未計算出要退多少空間。

都審會今天主席為都發局副局長王玉芬，會議開始先宣讀上次都審會的會議紀錄，吳建德隨即表示，上次都審會亂成一團，當天的主席黃景茂卻沒尊重都審委員意見，台北市長柯文哲說要交給專業，但專業的委員有意見，為何不予於採納？

王玉芬表示，今天沒有要進行實質討論，上次會議已作成決議，當天會議主席黃景茂徵詢與會委員意見並詳加確認後作出裁示，由主席口頭宣布後再複誦周知，當天會議決議內容已生效。

吳建德質疑，市府是程序勝於一切？根本就是跟當年服貿一樣，市府應要講清楚退縮多少。

但王玉芬、都發局都市設計科長林芝羽皆主張一切都合法案照程序，今天僅是作會議紀錄的確認。由於雙方僵持不下，現場駐警將吳建德架離，場面一度火爆，但最後會議仍持續進行，開始討論其他審議案。

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