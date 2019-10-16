韓國瑜與小琉球鄉親開講 外地韓粉亂入搶發言

2019-10-16 23:39

〔記者許麗娟／屏東報導〕國民黨總統參選人今晚來到小琉球夜宿，除了先至島上的碧雲寺、三隆宮兩座信仰中心參拜，晚上則在三隆宮廣場與小琉球鄉親開講，原本希望在地人能多多發言、提出對島上的政策缺失和建言，但活動中有幾位從高雄、屏東來的韓粉搶著發言，表達支持韓國瑜的心聲，佔用了在地人發表的時間，險讓琉球開講失焦。

今晚的琉球夜話鄉親開講，當地居民對於這是首位總統參選人來到小琉球過夜，同時能與在地人面對面、聽聽他們的心聲表達歡迎，現場漁民多對漁業三法表達不滿，直指這是漁業惡法，同時也有人提出希望能收取入島費、公營船老舊且數量不足，亦有人提出小琉球農用地過多，卻少有種植，應盡快開放土地變更，甚至希望能夠廢除一例一休等問題。

韓國瑜在回應鄉民問題前，先是說自己是第一次來到小琉球和過夜，同時也開玩笑的說，過去副市長李四川曾跟他說，他父親、阿公都是討海人，小時候家裡很窮，所以很瘦，因為沒東西吃，就只能吃Toro（鮪魚），表示這是討海人的樂觀。

而對於鄉民提出的意見，韓國瑜說，土地保護區太多，這是天大的問題，時代已經變了，對於土地不能變更有檢討的空間，對於入島費的概念可以來思考，而關於漁業三法和一例一休的問題，未來有機會執政一定會檢討。

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