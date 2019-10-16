「壯大台灣」連結蔡賴配？ 網友灌爆賴臉書

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨會不會「蔡賴配」？前行政院長賴清德在初選過後首場為總統蔡英文助選演講，在臉書「復出」首發文，網友灌爆已逾3萬人按讚，留言超過2千則，包括鍾佳濱、鄭朝方、吳思瑤等位綠系立委選將都發聲留言，「壯大台灣」成了熱門關鍵字。
據了解，總統蔡英文在民進黨全代會、國慶演說都提到「壯大台灣」，對照賴清德於今年1月11日請辭行政院長職務，發表感言「有緣的話，我們會在壯大台灣的路上再度相逢」，以及黨內初選時「壯大台灣」行腳之旅，今天訪美助選演講又有這4個關鍵字，透露何種默契，又再讓人產生聯結。
巧合的是，明（2020）年總統及立委大選投票日，也是1月11日，蔡英文與賴清德是否會在「壯大台灣」路上，攜手同行「團結台灣」，是民意或天意？冥冥中透露玄機。
網友灌爆賴清德臉書，雖然不乏酸言酸語說「當初搞初選是為了讓這部戲能繼續下去嗎」、「 我挺賴，不挺賴副，我挺台，所以我喜樂」，但幾乎是一面倒，挺賴大讚說「俠義風骨」、「大器風範」。
甚至有網友說，「雖然之前對您不是很諒解，但是我相信您是有氣度的」、「這篇文讀了讓人為你的氣度落淚」、「我挺賴，我驕傲，與德同行」、「『蔡賴配』絕對能橫掃票倉」、「很感動，期待唯一蔡賴配成定局」。
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前行政院長賴清德訪美首場助選演講文，強調蔡英文總統連任一定比韓國瑜更有能力帶領國家，壯大台灣。（擷自臉書）
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前行政院長賴清德訪美首場助選演講文，網友灌爆一面挺。（擷自臉書）
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總統蔡英文的國慶演說內容，強調「團結人民、捍衛民主、壯大台灣」。（擷自蔡英文臉書）
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2020總統大選，民進黨是否「蔡賴配」，外界關注。圖為2016年時任台南市長的賴清德（右3）陪同民進黨總統候選人蔡英文（右2）競選掃街拜票。（記者洪瑞琴攝）