藍營要小英也請假 王定宇氣炸開轟：國民黨悠久傳統？

2019-10-16 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜宣布，從16日起開始請假，投入總統大選，國民黨高雄市議會黨團呼籲總統蔡英文也比照辦理，以保持行政中立。立委王定宇對此怒嗆，「國民黨的說法就是我家呷賽，你也要一樣」，直言「這個到底是韓式戰法？還是國民黨悠久的傳統啊？」

韓國瑜宣布從16日起開始請假，投入總統大選，高雄市議會國民黨團隨即召開記者會，支持韓國瑜依法請假參選總統，國民黨議員陳麗娜竟然呼籲蔡英文，「用一樣的標準，韓市長已經請假了，請小英總統也請假」，神邏輯引起外界譁然。

王定宇在臉書上針對陳麗娜所言「一樣的標準」回擊，反問「國民黨為什麼不就跟著學好，堅守崗位做好本分工作，然後也拼選舉，這個『一樣的標準』會不會比較好？」並怒轟國民黨的說法就是，「我家呷賽，你也要一樣，這樣才是公平，才是一樣的標準」。

王定宇持續朝國民黨、韓國瑜開砲，「自己遲到，乾脆臨時改地點，讓別人遲到！自己翹班翹課，乾脆要別人跟著翹，大家一起翹班翹課！自己不守承諾，乾脆就大家一起來吧！」他憤怒表示，這個到底是「韓式戰法」，還是國民黨悠久的傳統？

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