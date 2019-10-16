鄉民遭嗆告秒道歉「一時失慮」 黃國昌回應了…

2019-10-16 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕一位鄉民今（16）日在PTT留言中指稱時代力量立委黃國昌因為政府沒有採購他投資的商品而惱羞。對此黃國昌馬上在臉書發文駁斥，並警告這名鄉民，若不公開道歉，就報警抓人。鄉民馬上在PTT發表道歉聲明，強調自己「一時失慮」，而黃國昌面對他的道歉也做出回應。

黃國昌今天在立法院財政委員會質詢時指出，成功嶺上有採購到捷達貼偽標的中國製觸控螢幕，恐涉及國安問題。有位鄉民「kiraayu」留言指出：「我朋友說因為政府沒採購黃投資的貨才惱羞」，更出言辱黃「這人真的噁心」。黃國昌得知此訊息立馬在臉書做出反駁，「從未投資公司。大大小小的弊案，更從未顧慮會打到誰、背後誰在撐腰」更指名該鄉民若不道歉，明天就正式報警抓人。

隨後鄉民「kiraayu」秒發道歉聲明，表示自己「一時失慮」，在PTT以「不實言論」留言指摘黃國昌，而他也強調「相關文章內誹謗性之評論並無任何事實根據或基礎，全屬不實指控及虛言」，因此要向黃國昌鄭重地公開道歉。

黃國昌收到道歉後在臉書上表示，有熱心網友告訴他該抹黑的鄉民下午曾道歉，但因為沒遵守版規遭到下架。黃國昌說，他沒有ptt帳號，更不了解版規，而他會在臉書發文的本意就是「既然在ptt上抹黑，即應認錯道歉。」

黃國昌面對鄉民道歉，表示「這位網友如果真心認錯，建議應遵守版規好好處理，這是對版主最基本的尊重。」他也強調，惡意不實的網路言論猖獗，除了傷害個人，也會傷害努力捍衛民主根基。

黃國昌最後提醒，「請網友冷靜，不要有觸法的行為」，因為如此會讓有心人士「模糊了事情本身的焦點」。

黃國昌臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法