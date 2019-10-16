北市府通過大巨蛋防災電腦模擬 前委員王价巨否認獲徵詢

2019-10-16 18:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市通過大巨蛋的防災電腦模擬，台灣民眾黨更在臉書貼出「尊重專業，堅持程序正義」聲明，指出市府的決議也徵詢了知名災防專家、銘傳大學建築系教授王价巨意見，但王价巨今天駁斥，重申今年6月卸任後就沒有接過任何徵詢與諮詢，戲稱：「我的道行還不夠，目前還沒有練到分身，如果確定有問到我，可能是靈異事件。」

對此，民眾黨在「尊重專業，堅持程序正義」聲明臉書貼文的留言區，貼出「澄清啟事」致歉：「因小編參考台北市政府都市發展局於10月16日發布的公開新聞稿，對該新聞稿內文理解錯誤，原文已修正，未來會加強內控，對王价巨先生造成困擾，本黨感到相當抱歉。」

台北市政府都市設計審議委員會在14日進行遠雄集團的台北大巨蛋建設相關審查，並在會中討論攸關人命，當災害發生時要疏散群眾的「最差情境」電腦模擬，然而督審會最後不顧現場委員意見，強行通過電腦模擬，讓大巨蛋得以持續往下走。

而台北市長柯文哲組的「台灣民眾黨」昨天則在臉書貼文護航大巨蛋，但內文提到都審會採合議制，強調有加聘具防災避險專業的委員，更稱市府的決議也徵詢了銘傳大學建築系教授王价巨等人的意見。

但王价巨今天表示，自己從今年6月就因3年期滿而卸任都審會委員，從卸任後就沒有接過任何的徵詢與諮詢，「沒有擔任諮詢委員，沒有提供任何諮詢意見，沒有出席過任何諮詢會議，更沒有參與私下的喬蛋。」看到台灣民眾黨的臉書十分驚訝。

王价巨說，這份聲明中寫，「市府說決議有諮詢我的意見，這裡面一定有什麼誤會； 我的道行還不夠，目前還沒有練到分身，如果確定有問到我，可能是靈異事件。」希望澄清自己並沒有幫北市大巨蛋的防災模擬背書。

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