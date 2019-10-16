韓國瑜建議小英大方請個假 立委轟：要人學他一樣不工作

2019-10-16 17:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜「放韓假」第一天到墾丁進行觀光座談，面對外界質疑他請假3個月，韓國瑜今天建議，蔡英文大大方方請個假。對此，民進黨立委賴瑞隆受訪痛批，韓國瑜自己不工作，還要人學他一樣不工作，這是非常錯誤離譜的示範，這要家長如何教小孩。

賴瑞隆說，韓國瑜真的是非常誇張，選上市長不到3個月就宣布要選總統，做不到一年時間，就請假3個月落跑選總統，現在還亂建議蔡英文總統要和他一樣請假不工作。

賴瑞隆強調，沒有職務是以請假為前提的，韓國瑜自己不工作，還要大家學他一樣不工作，這非常不恰當，如果這樣都能成立，這種歪理都有人支持，那台灣家長要如何教小孩，「沒人逼你做高雄市長」，應該知所進退。

賴瑞隆形容，有一個學生請假3個月不上學，然後就建議其他同學、老師都請假3個月不要上學，然後學校不要開，全世界上沒有這樣的事，如果真的可以這樣，那所有政治教科書都要改寫。

此外，韓國瑜以阿拉丁神燈比喻兩岸關係，賴瑞隆也批評，這是極不恰當比喻，凸顯韓國瑜這個人對兩岸關係不了解，一心只想往中國靠攏。

賴瑞隆痛批，韓國瑜從去年選舉以來，常常就是為了比喻而比喻，阿拉丁神燈和兩岸關係完全不同，不要用輕挑方式談論兩岸議題，韓應該清楚告知國人，你對習近平一國兩制統一方案的看法是什麼。

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