黨主席撐港遭曝光個資 基進黨：你我都可能是「陳彥霖們」

2019-10-16 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕「香港解密」網站日前公布上百名香港示威者個資，包括台灣基進黨主席陳奕齊在內，連聲援香港的台灣人也遭鎖定，更有人因此收到假帳號恐嚇威脅。對此，基進黨表示，最可怕的是，那些被列入其中、默默無名的市井小民，「你我都可能是『陳彥霖』們」。

日前香港一位前途光明的15歲女學生陳彥霖失蹤，被尋獲時已成全裸浮屍，全案疑點重重。台灣基進今日在臉書PO文表示，此案讓國際各界高度懷疑根本是黑警殺人滅口。而「香港解密」在網路上公布的「北京黑名單」，出現了大量台港公眾人物，最可怕的就是那些被列入其中、默默無名的市井小民，「你我都可能是『陳彥霖』們」。

基進黨表示，許多市井小民，特別是年輕女性的個資被完整地公布在網站上。中共與港府黑警不會輕易對公眾人物痛下毒手，因為只要稍有閃失，平常擁有大量關注焦點的公眾人物，就會引發眾怒。「但是若低調解決那些本來就默默無名的市民呢？有多少人會知道他們遇害了？而他們的親友，又有管道能夠迅速地出來發聲嗎」？

基進黨指出，中共與港府不正視港人的需求，現在更讓香港市民暴露在隨時會被不知名人士找到，被消失、被抓捕的風險中。「這種泯滅人性的政權，我們應當唾棄」。

基進黨也透露，過去陳奕齊4年前就因為主打「清除中國白蟻滲透」的政見，被情報單位友人警告「有人要處理你」，當時也出現疑似被監聽的狀況。

基進黨指出，中共擅長用散播恐懼，殺人滅口的方式打壓反對運動。而這個政權，正在想方設法拿下台灣。「看著香港的自由淪亡，我們一定要謹記在心」。

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