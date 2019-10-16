台大生拒參加兩岸青年論壇 陸委會︰肯定學生獨立思考能力

2019-10-16 15:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕台大學生會、台大研究生協會等團體今召開記者會表態拒絕參與「海峽兩岸青年學生領導力論壇」，但台大校方執意出團，仍持續尋覓願意出訪的學生。對此，陸委會表示，台灣青年學生在自由民主的環境中成長，擁有自主判斷與獨立思考能力，已經意識到中共交流活動背後的統戰意圖。不過，也要再次提醒各級學校，避免配合陸方辦理具政治目的的交流活動。

陸委會指出，在「習五條」推出後，加大對我青年學生工作，常藉文教交流名義包裝其統戰意圖，並以「落地接待」方式作為誘因，招攬我方師生赴陸交流，多項交流活動背後其實仍有中共官方支持或主導，欲透過片面展現中國大陸發展前景及樣板宣傳，增進台灣青年對陸認同感。

陸委會強調，陸方對於學生參與兩岸交流活動心得及言論，強加干預及操控，其背後統戰意圖昭然若揭，已不再是正常健康兩岸交流活動。陸委會長期關注陸方對台青年學生的統戰作為，近期也已辦理多項宣導活動，加強提醒師生對赴陸交流之風險及安全意識。

陸委會說，教育部日前已函文提醒學校注意陸方相關交流活動目的及安排，不應有政治目的及政治性內容，並要求學校應遵循現行兩岸法規及政策，強化自我監督。政府再次提醒各級學校，應審慎評估陸方相關交流活動背後之政治意圖，避免配合陸方辦理具政治目的的交流活動，也不應呼應陸方對台統戰作法，以共同維護國家安全利益與兩岸文教交流的有序進行。

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