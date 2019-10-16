雲林縣長張麗善施政報告 首重少子化問題

2019-10-16 14:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長張麗善今天在縣議會進行施政報告，首重「高齡化」及「少子化」等兩極問題對雲林造成的衝擊，強調首創全國開辦「失能老人親屬照顧津貼」，確保有失能老家家庭的經濟來源；並施行「容易養」措施，生育補助第一胎提高為1萬元，第二胎後補助1.5萬元，國中小學生書籍、學費全免。

雲林縣近40年人口數少了約11萬人，出生率低、高齡化伴隨高死亡率下，計畫處長李明岳表示，保守預測，未來30年雲林總人口數還會減少14萬人，2018年雲林縣總體扶養率41.79%，高過台灣總體平均扶養率37.89%，推估雲林縣30年後扶養率會大於120%，其中扶老率大於100%。

張麗善表示，去年12月至今年8月，雲林縣內出生人口數3000餘人，死亡人口數卻高達5400餘人，人口持續負成長，面對高齡化，除了開辦「失能老人親屬照顧津貼」外，也啟動「家庭照顧者設立家托據點專案」，照顧者在輔導團輔導下取得證照服務經驗時數滿後，便可成立家托照顧據點，除可在家照顧自己的家屬外，可另外再照顧其他3名失能者。

在面對少子化問題，張麗善強調，除了提高生育補助外，也啟動「0歲到5歲友善育兒．全面照顧」政策，從托育、生活照顧到學前教育，全面都有經費補助。

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