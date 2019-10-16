避濫用法扶資源 立院初審強制辯護案宜審酌資力分流

2019-10-16 14:27

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今初審通過「109年度法律扶助基金會預算書案」，其中業務總收入及支出預算，均編列15億2145餘萬元。會中另通過臨時提案，法院審理強制辯護案件時，宜審酌當事人資力，如非無資力者，應由公設辯護人或義務辯護律師協助，若屬無資力者，才轉介法扶承接案件。

根據法扶報告，109年度業務總收入預算共編列15億2145萬4000元，其中政府捐助收入13億3405萬3000元，回饋及追償金收入950萬元，政府委託案收入1億3456萬2000元，民間捐贈收入及民間專案計畫收入700萬元，基金孳息收入3633萬9000元。支出預算共編列15億2145萬4000元。

法扶報告指出，基金會於全國各縣市設立22分會，目前扶助律師有4262位，實際承接扶助案件的律師有3032位，平均月接1.76件，每件酬金約1.8萬元。

此外，會中多名立委關注法扶基金會資源遭濫用情況，因此另通過由民進黨立委周春米所提的臨時提案。提案指出，現行法院對於強制辯護案件採取三元模式，分別為公設辯護人、法院指定律師（義務辯護）以及法扶律師。然而，有資力當事人的強制辯護案若由法扶承接，恐排擠原有法扶資源及法扶的本意。

因此，法院在審理強制辯護案件時，宜審酌當事人資力，如非無資力者，應由公設辯護人或義務辯護律師協助，若屬無資力者，才轉介法扶承接案件，排除各界對於強制辯護案件中，少數有資力者是否排擠法扶資源的疑慮，以免有失法律扶助弱勢者的本旨。

司法院秘書長林輝煌說，為監督並確保法扶基金會的正常運作及健全發展，司法院設置監督管理委員會，並依據法扶法規定，審查監督法扶基金會擬定的年度工作計畫，及基金、經費的運用、法扶事件品質等，迄今已召開142次審查會。

林輝煌指出，司法院會善盡監督管理責任，督促法扶基金會努力完成各項工作計畫，使國家捐助的經費發揮最大的效益，達成設立基金會的目的。

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