獨家》清大連儂牆遭撕毀案首度開庭 學生會：告到底

2019-10-16 13:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立清華大學學生會在校園設置2座連儂牆，遭學校的中國交換生劉女撕毀，全案經檢警依毀損罪嫌偵辦，上午首度開庭，會長賴永岫強調「當你享有言論自由，並不表示你可以破壞言論自由！」而劉女撕牆行為，對於希望對人權、自由、民主發聲的同學，造成了不可回復的傷害，因此學生會經討論之後，決定告到底，且雖然被告是同校學生，但學生會對於自由民主的捍衛，並不會因為對象的不同而有所差別！

賴永岫說，學生會設立連儂牆的目的，是希望守護民主、捍衛言論自由，讓身在清華的香港人可以多一些溫暖，除了可以讓更多同學關注這件事情以外，也能意見不同的彼此，少一些對立，然而，對於近來連儂牆遭撕毀一事，學生會深感遺憾，並且鄭重說明「當你享有言論自由，並不表示你可以破壞言論自由！」而撕牆的行為，已經嚴重地影響連儂牆設立的目的，也對於那些希望對人權、自由、民主發聲的同學，造成了不可回復的傷害，因此學生會在第一時間報警處理，經會內討論之後，決定告到底，希望司法做出公正的判決。

最後他強調，雖然被告是學生，但學生會對於自由民主的捍衛，並不會因為對象的不同而有所差別。

清大學生會在校園設置兩座連儂牆，上月30日中午遭1名撐傘女子撕毀海報，經學生會報警，新竹市警方發現是清大的中國交換生劉女所為，經教官協助聯繫劉女到案，劉女聲稱因立場不同，認為連儂牆上所張貼支持反送中海報及標語過於偏激，所以才會憤而撕毀，至於撕毀的海報及標語已經丟到垃圾桶。

據了解，檢方原本安排雙方同時到庭各自陳述，然而劉女卻臨時告假，因此最後檢方僅確定遭撕毀文宣為學生會所有，全案由檢方持續偵辦當中。

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