海峽青年論壇「染紅」 台大學生會籲組反校園統戰聯盟

2019-10-16 12:52

〔記者陳昀／台北報導〕台大學生會、台大研究生協會等團體今天召開記者會表態拒絕參與「海峽兩岸青年學生領導力論壇」，其文宣開宗明義提及習近平原則、統戰色彩濃厚，且背後就是國台辦贊助，呼籲全台學生共組青年抵抗校園統戰聯盟，揭露校園中的統戰滲透，共抗中國極權統治在台扎根。

台大學生會會長凃峻清指出，中國天津大學舉辦「海峽兩岸青年學生領導力論壇」已12年，包含台大、政大、清大、交大、輔大、淡江等校皆接到邀請，但文宣開宗明義提到習近平原則、充滿統戰色彩，因此台大學生會及研究生協會已明確拒絕參加，然而台大校方執意出團，仍持續尋覓願意出訪的學生。

凃峻清表示，該論壇是由中國統戰單位國台辦贊助，還會前往會長致詞並驗收成果的活動，這類打著交流名號的活動在校園內不勝枚舉，透過柔性人際交流、提供台灣小恩小惠，實則弱化台灣人的意識、迫使學生自我審查，更間接壓抑言論自由，藉此達到統戰目的、侵蝕台灣民主。

該團體提出四點訴求：一、呼籲全台學生停止參加統戰交流團、旅遊團，校方停止招募、宣傳、協助相關活動；二、政府相關單位加強追蹤赴中學子的人生安全；三、邀請全台學生會、學生社團共同加入「青抗盟」，揭露校園統戰滲透；四、呼籲立院完備相關立法工作，對抗長期假學術之名、行統戰之實的交流活動。

中研院台灣史研究所研究員吳叡人直言，從2年半前李明哲事件爆發時，中國就已經意圖侵略台灣主權，年初中國國家主席習近平發表「習五點」、一國兩制台灣方案，也是公開表明併吞台灣，如今這些活動擺明是要台灣各級學校幫忙統戰、就是該禁止，整個社會還不知不覺。

吳叡人痛批，全世界都在陸續關閉孔子學院，因警覺到中國利用資本主義全球化輸出極權主義，台灣各級學校還在裝無辜、裝傻，台灣已是香港之外中國滲透最嚴重的地方，把學生送過去學什麼領導力？學習近平鎮壓人民、箝制自由、貪污腐化，還是送去當洗腦協力者？ 他更痛批台大校長管中閔「先前說過自己不怕風、不怕雨、台灣社會的質疑，你只怕台灣年輕人不愛習近平。」

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋警示，國外孔子學院一家一家關，台灣幾乎所有學校都是孔子學院，中國在此鋪設國台辦、共青團、國務院的線來接觸台灣的老師、學生，或在臉書、LINE、微博等散播統戰、對台不利假訊息甚至是操控台灣選舉，這些點滴滲透的行為若不防範，未來恐怕無力抵抗。

民進黨立委管碧玲、蘇巧慧也出席聲援，管碧玲指出，民進黨團已針對《兩岸人民關係條例》的「中共代理人」部分提出修法，在未制定前，希望以行政命令充實；蘇巧慧則表示，不只大專院校，甚至連小學也有「兩岸小天使」活動，大學附近書店還舉辦統戰青年營，盼教育部設置公開平台，匯集相關活動，揭露其詳細資訊讓社會各界判斷。

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