教材無法管 不明中國電路板恐入侵校園

2019-10-16 11:28

〔記者林良昇／台北報導〕教育部為強化我國資訊與科技教育，強調「創客教育」領域，但有立委揭露，部分教師會透過「淘寶」等網站購買相關教材，包含電路板、心電測量模組，無標示任何塗料成分，目前也無任何規範，恐怕對學生健康造成影響，應有相關安全規範。

國民黨立委陳學聖今在立法院召開記者會，並擺出其在「淘寶」等購物網站上買到的設備。陳學聖指出，108年課綱推動科學教育，在「創客教育」部分，為了啟發孩子對科學、AI的興趣，也產生教材取得的問題。

陳學聖表示，這些教材以「價低」、「易購」為採購標準，透過網路購買，教師、家長、學生可輕易取得，但這些科技教具並無法規規範，安全性有疑慮。

陳學聖也指出，他透過「淘寶」等網站就輕易買到這些教具，例如一項「心電量測套餐」，裡面無使用說明書、製造來源，就可能讓孩子進行類似的健康檢測，會有安全問題；有些電路板教具，過去這些電路板都只出現在工廠，只有作業員會接觸到，但這些電路板來源不清楚，很多是採購的，從大陸、透過「淘寶」就可以買到，也沒有標示任何塗料成分或安全性，是未知品，操作過程中會不會發生什麼意外，沒有人能給答案。

陳學聖說，從類似通訊器材、心電量測套餐、電路板，零件的安全性都沒有任何規範，教育部在推「創客教育」時，對於這些小零件應找單位來訂出規範，保障孩子不要因意外受傷害。

與會的教育部國教署國中小組專員陳佩玲表示，相關器材如果學校依照採購法規範來進行大量採購，要合格廠商才能進行，但相關通路可能很多，會進行研議，看要做什麼規範。

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