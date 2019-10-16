「承認台灣是國家」美國連署火速達標 中國國台辦氣噗噗

2019-10-16 10:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國白宮請願網站7日出現呼籲「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願案，請願案已迅速在13日下午4點火速達標，達到10萬人門檻。根據相關規定，白宮官員將在60天內做出回應。對此，中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會表示，「這是一場鬧劇，不值一評。顯然，這不是什麼自發的活動，而是『台獨』勢力伸向網站的『黑手』。」

外交部13日對此表示，外交部已注意到此項提議跨過10萬人的連署門檻，同時重申，相關請願案為美國民眾自發性活動，我國政府表示尊重。外交部將密切注意請願案的後續發展，未來也將持續透過台美現有良好合作基礎與機制，深化雙方在各領域的友好夥伴關係。

這個請願案，是由署名「K.W.」的人士發起，呼籲「美國應正式承認台灣為獨立自治的國家」。台灣獨立自治已有60年，住在這個島國的2300萬台灣人民，是其他亞洲國家的典範，有鑒於台灣在1996年以無流血方式從威權獨裁轉型至民主政體，並舉辦首場總統大選。

發起人表示，台灣是美國在太平洋地區戰略夥伴，也是協助圍堵中國的重要盟友。「台灣2300萬民眾是時候在聯合國擁有代表（台灣是唯一一個在聯合國沒有代表的國家），但唯有美國正式承認台灣，讓其他國家起而響應，這件事才可能發生。」

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