柯P汐民線盲腸說 侯友宜：尊重但要合作往前走

2019-10-16 10:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕延宕多年的捷運汐止民生線近日因台北市長柯文哲拋出「等我有空」及「盲腸說」，再度引發爭議。新北市長侯友宜今天表示，北市府有自己的考量，應彼此尊重，但是雙北市只有共生共榮，合作往前走才會進步。

侯友宜今天在市政會議表示，汐民線已規劃多年，2016年雙北合作平台會議達成協議，當時前新北市長朱立倫與柯文哲取得共識，「一次核定、分階段施作」。

侯友宜說，每個政府都有自己的考量，達成協議後就往前走，過程中難免產生很多不同的想法，必須彼此尊重，雙北只有共生共榮，合作往前走才會進步。

他強調，柯文哲講的沒有錯，柯也很友善，希望新北市好，我們要聽進別人的聲音，但是相對應採取可行合作的方式往前走。不只是雙北，大台北地區包括桃園、基隆、宜蘭都是共同生活圈，如同放颱風假一樣，每位首長要積極主動協調 ，站在對方立場多想想。

侯友宜表示，他要感謝北市府按照期程將汐民線環評報告送審，只要行政院核定計畫後，新北將努力推動汐止到東湖這一段加速完成，至於東湖段如何銜接文湖線，可以再研究。

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