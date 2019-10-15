外交部政次公開訪捷克 分享台灣民主成果

2019-10-15 22:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克將迎來絲絨革命30年之際，外交部政次徐斯儉訪問布拉格，並在「公元兩千論壇」活動中與各國政要分享台灣民主故事。外交部今表示，台灣與捷克在相似時代背景下走上民主化，兩國相知相惜，如今也共同支持民主、自由及人權等普世價值，將繼續深化友好關係。

捷克與斯洛伐克11月將盛大紀念「絲絨革命」30周年，10月13日至15日則是捷克年度盛事「公元兩千論壇（Forum 2000）」活動，已於今（15日）告一段落。

「公元兩千論壇」每年均邀請我總統參加，我國也自1998年起派遣代表與會，總統蔡英文2004年時曾以國策顧問身分出席，今年以總統特使身分出席的外交部政次徐斯儉，則是第三度參與論壇活動。

根據外交部資料，徐斯儉13日受邀參加論壇閉門會議，與各國政要分享台灣民主成果與發展，14日則擔任「崩塌的全球秩序？」場次主講人之一，15日參與論壇其他專題座談。

據了解，徐斯儉此行也出席捷克智庫「解放中國（Sinopsis）與台灣民主基金會共同主辦的周邊活動，會晤布拉格市長賀瑞普等各界友人，並將拜會捷克國會。

外交部發言人歐江安今天表示，捷克的民主歷程為全球政治史留下傳奇篇章，影響歐洲乃至全球的民主化浪潮。台灣也在相似時代背景下，走上民主化道路，使台捷兩國相知相惜，奠定長遠深厚的友誼，如今共同支持民主、自由及人權等普世價值。

歐江安也說，我國感謝捷克基於民主、人權及自由等理念價值，重視與台灣的關係，將持續深化台捷雙邊友好關係。

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