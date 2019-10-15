「吳郭會」屢遭放鳥？ 吳敦義：放什麼鳥

2019-10-15 21:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨主席吳敦義今天被問及，國民黨與郭台銘陣營接觸，三番兩次被「放鳥」，郭台銘卻又頻幫民眾黨參選人站台，還算是藍營友軍嗎？吳敦義一開始還不解問，「放什麼鳥？」後來才會意說，郭台銘沒競選總統，且「堅持信念是中華民國派、不會搞台獨，不會贊成一國兩制，與國民黨理念大致相同！」「他（郭）如果願意為國民黨提名的總統、立委參選人站台「我們歡迎感謝都來不及了，哪裡有拒絕的道理！」

吳敦義今天出席醫療界挺韓國瑜中部後援會成立大會，韓國瑜妻子李佳芬這次沒遲到，提前20分鐘到場，與吳敦義共同進場，同台合體喊凍蒜，這場活動由國民黨醫療主委蔡明忠發起，藍委兼韓國瑜競總中區副執行長顏寬恒、立委沈智慧、參選人黃馨慧、李中等人也出席。

吳敦義致詞時，抨擊總英文蔡英文增修兩岸人民關係條例，是中共代理人法，指蔡英文不管是「明獨」還是「暗獨」，「她是獨的，跟有毒的『毒』同音」，「這個獨會以獨引統，甚至引『武統』，他向蔡英文喊話，「放棄台獨思想，避免成為中共首席代言人」，他強調，主張獨立，就是可能會引來統一，「引統就是武統，不得了！」

李佳芬這次不遲到了，而且提早20分鐘場，與吳敦義合體唱國歌、上台喊凍蒜，李佳芬也頒發各地後援會長證書、授旗，她表示要發展老人醫療、國際醫療，這次後援會由國民黨醫療主委蔡明忠發起召集中部醫療界，包括醫師、護理師、藥師、醫檢師，珇場約800人到場，她強調，蔡英文做不到的，韓國瑜來做，提出三個盼望、五大期待。

這次後援會成立大會，前台中市社會局長李允傑也出席，他因屢傳爭議，遭盧秀燕調整小內閣撤換，轉任有給職市政顧問，坐在前排貴賓席，但一看到到媒體，就強調自己下午請假。

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