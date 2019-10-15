全國中央客家助選團成立 蔡英文籲：與假消息作戰

2019-10-15 19:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕蔡英文全國中央客家助選團今天下午在新竹縣成立，蔡總統致詞時強調，選戰最後階段，假訊息是最大敵人，近來有很多假消息、抹黑、謠言，又開始散播；請大家告訴周邊的人，為了台灣的民主，一定要站出來，與假消息作戰，不能做錯決定，這一戰「一定要成功」！

蔡英文親自頒發證書給全國中央客家助選團總團長、前省主席林光華，以及各縣市團長和副團長，並與全體合影留念，與會者大喊「小英當選，國會過半」。

蔡英文表示，2020年選戰，對於台灣為關鍵選戰，台灣人要選自由民主，還是要走上被統一的路？這是是關鍵選擇時刻，不能做錯決定。這次立委有新的夥伴，邀請大家再次支持，給客家年輕人鼓勵，希望客家選區老戰友們，把所有力氣拿出來，讓台上的人全部當選。

「2020台灣要贏！」蔡英文說，這次選舉不能失敗，「一定要成功」，所以選前倒數90天，請戰友們到每一個地方，掌握每一張選票。對於客家政策的承諾，過去執政3年多來辛苦打地基，在客家區投入許多建設與資源挹注，包括前瞻基礎建設計畫的投資，推動浪漫台三線客家文藝復興運動，吸引民眾到客庄旅遊，讓客家的文化與生活方式，重新展現在世界面前。

她對於浪漫台三線成為國際旅遊的重要景點，深具信心，希望台灣成為全世界客家文化中心；不只如此，也成立客語廣播電台，把客家語定位為國家語言，客家文化重新振興，讓客家人以客家為榮，讓客家年輕人創業、代代傳承客家文化。

話鋒一轉，蔡英文表示，選舉到了，近來有很多假消息、抹黑、謠言，又開始散播；請大家告訴周邊的人，為了台灣的民主，一定要站出來，與假消息作戰，不要讓假訊息摧毀民主。選戰最後階段，假訊息是最大敵人。她邀請大家看她和行政院長蘇貞昌的臉書與，有隨時最新訊息澄清；若聽聞謠言，也可以傳給中央黨部，會在第一時間處理。

蔡英文也說，這一次的選舉不要看民調，以為總統選舉是穩定的，在票投出之前，沒有穩定的局，一定要小心翼翼，不但總統要連任，國會要過半。總統改革的意志力，一定要有國會支持，要做出改革與建設，要確保國會過半。

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