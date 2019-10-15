到底要去哪裡傾聽？韓國瑜首發屏東 行程變變變

2019-10-15 19:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高雄市長韓國瑜明天（16日）開始「放韓假」，第一站就從隔壁的屏東縣展開3天「傾聽之旅」，不過行程改來改去，今天（15日）下午國民黨屏東縣黨部發出正式行程通知，與前幾天各社群群組瘋傳的行程並不同，最後一天（18日）的地點還全部改過，原來預定拜訪的大仁科大就呼籲：「到時請民眾別誤闖學校！」

之前網傳的參訪行程表，本月18日上午沒有行程，下午2點至高樹泰和農場（辜嚴倬雲保種中心），3點到鹽埔鄉大仁科技大學，4點抵達屏東市玉皇宮、慈鳳宮參拜。然而，屏東縣黨部今天發出的行程通知，上午同樣沒有行程，下午2點拜訪社團法人屏東縣向陽啟能協會、3點至鹽埔鄉朝鳳宮參拜、3點40分至里港鄉鳳凰廟、4點10分至里港雙慈宮參拜。

雖然之前網傳行程曾被說未確定，也並未獲韓陣營證實，但是版本不同，仍在地方引起熱議，並猜測改來改去的原因。

大仁科技大學今天（15日）說，先前獲悉行程有大仁科大後，就和韓國瑜屏東縣競選總部、地方黨部聯繫確認，但並未獲肯定答覆，後來競選總部通知，因為擔心韓國瑜到校園，萬一吸引大批支持者前來，恐會影響學生上課，所以異動行程。校方也呼籲，現在確定大仁沒被排入行程，請韓國瑜支持者留意，到時不要跑錯地方了。

至於位於高樹鄉的泰和農場（辜嚴倬雲保種中心），場方則指出，日前接到台北總公司通知，有「政要」來參訪，不過，後來又通知不來了，聯繫過程並沒有提到是韓國瑜，至於變更行程的原因地方並不清楚。

此外，原來外傳的行程有屏東市玉皇宮、慈鳳宮，地點變動也引起注意，屏東市長林恊松則說，今天早上行程才確定，韓國瑜18日上午另有行程，下午才會回到屏東縣，因時間因素，行程略有調整，不過，後續還是會再規畫韓國瑜到屏東。

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